Полянский оценил риск исключения России из СБ ООН

"Это чистый популизм. Потому что покушение на такие базовые прерогативы Совета Безопасности, которые зафиксированы в Уставе ООН, - это дело нереалистичное. Если какие-то радикальные вещи могут быть привнесены в ООН, то это повлечет к полному переформатированию этой организации, изменению Устава и так далее, - отметил Полянский. - По сути, это будет другая организация".



"Конечно, да, есть люди, которые хотели бы, чтобы России там не было. <...> Все прекрасно понимают, что это базовая конструкция ООН. Если ее попробовать снести, значит снесется вся организация, - сказал дипломат. - В этом никто не заинтересован".