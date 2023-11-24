Полянский оценил риск исключения России из СБ ООН

Исключение России из Совета Безопасности ООН нереалистично, рассуждения об этом являются чистым популизмом. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью радиостанции "Вести FM".
"Это чистый популизм. Потому что покушение на такие базовые прерогативы Совета Безопасности, которые зафиксированы в Уставе ООН, - это дело нереалистичное. Если какие-то радикальные вещи могут быть привнесены в ООН, то это повлечет к полному переформатированию этой организации, изменению Устава и так далее, - отметил Полянский. - По сути, это будет другая организация".
"Конечно, да, есть люди, которые хотели бы, чтобы России там не было. <...> Все прекрасно понимают, что это базовая конструкция ООН. Если ее попробовать снести, значит снесется вся организация, - сказал дипломат. - В этом никто не заинтересован".
По его словам, для проведения реформы ООН "нужна ситуация, близкая к консенсусу, в идеале - вообще консенсус".
"Абсолютно понятно, что прерогативы постоянных членов Совета Безопасности, включая Россию, окажутся нетронутыми. Мы просто не согласимся ни на какой другой вариант реформы", - заявил первый зампостпреда РФ.