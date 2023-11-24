В МИД РФ объяснили тупик в урегулировании по Приднестровью

Процесс урегулирования в Приднестровье находится в тупике из-за упорного нежелания Кишинева начинать переговоры с Тирасполем. Об этом заявила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

По словам Захаровой, нынешний тупик в приднестровском урегулировании объясняется упорным нежеланием Кишинева позитивно реагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать переговоры о принципах всеобъемлющего решения приднестровской проблемы. Она добавила, что, если подход Молдавии к этому вопросу, подвижек в процессе приднестровского урегулирования ожидать не стоит.

Захарова напомнила, что 25 ноября исполняется 20 лет меморандуму «Об основных принципах государственного устройства объединенного молдавского государства», известного как «Меморандум Козака». Она пояснила, что принципы этого документа могли стать основой для решения приднестровской проблемы. В 2003 году Тирасполь и Кишинев уже были готовы его подписать, но молдавские власти сорвали этот процесс под давление Запада.