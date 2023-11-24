Россия ответит на решение Молдавии присоединиться к санкциям против РФ

Захарова подчеркнула, что Москва расценивает присоединение к санкциям как "очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию коллективного Запада". "Его цель - полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии", - отмечается в сообщении. ТАСС

Кроме того, Захарова подчеркнула, что антироссийская политика властей Молдавии не всегда соответствует интересам их граждан, которые в действительности дружественно относятся к России и хотят сохранить отношения двух государств. Москва24