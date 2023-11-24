В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

Оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится своевременно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков , передает ТАСС. При этом точную дату выступления российского лидера представитель Кремля не раскрыл.

В последний раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве. Кремль официально объявил дату его выступления за 11 дней проведения — 10 февраля.