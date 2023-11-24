Путин не дослушал сказку от искусственного интеллекта

На форуме «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент России Владимир Путин послушал сказку, сочиненную искусственным интеллектом, но не дождался ее окончания. Видео c посещения российским лидером мероприятия публикует Telegram-канал Zvezdanews.

© Telegram-канал «Зарубин»

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер заказывает нейросети придумать новогоднюю сказку и около тридцати секунд искусственный интеллект (ИИ) обрабатывает запрос Путина. После этого текст произведения появляется на мониторе и женский голос зачитывает созданный ИИ текст.

Нейросеть зачитала Путину начало сказки, в котором Дед Мороз и Снегурочка жили на краю леса и готовились к Новому году, а их избушка загорелась и сказочные персонажи впали в отчаяние — их выручил волшебник, и те решили отблагодарить его. После этого президенту напомнили, что у него запланировано еще одно мероприятие, и российский лидер не дослушал произведение нейросети.

Во время прослушивания сказки президент несколько раз шутил — когда в сказке волшебник потушил избушку, Путин отметил: «МЧС». А когда Дед Мороз и Снегурочка захотели отблагодарить волшебника, президент предположил, что они подарят ему вертолет.