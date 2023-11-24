Президент РФ Владимир Путин 24 ноября принял участие в пленарном заседании международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Президент призвал сделать Россию одной из самых комфортных стран для развития ИИ и раскритиковал некоторые западные поисковики.

О значении искусственного интеллекта

Путин заявил, что алгоритмы ИИ перестали быть примитивными исполнителями команд, теперь они — партнеры человека в разных областях, передает РИА Новости. Президент подчеркнул, что искусственный интеллект не способен заменить врача или учителя, но может помочь им.

Об ангажированных поисковиках

Президент заявил, что некоторые западные поисковики работают ангажировано, и «отменяют» российскую культуру, сообщает ТАСС. Он отметил, что алгоритмы могут даже указывать поисковикам, что России не существует, в результате происходит «отмена в цифровом пространстве».

О новой цели традиционных ценностей

Путин заявил, что традиционные ценности должны быть основой для развития современных технологий, передает ТАСС.

«Мы все еще задумываемся, как будет ощущать себя человек среди машин — машин в широком смысле этого слова. Где границы развития искусственного интеллекта», — подчеркнул он

Президент отметил, что запретить развитие технологий нельзя, но необходимо контролировать безопасность и разумность их применения. Здесь, по его мнению, опорой может стать традиционная культура — «естественный этический регулятор технологического прогресса».

Президент назвал культурное наследие ключевым фактором сохранения национальной идентичности в эпоху технологий.

О мощности суперкомпьютеров

Президент подчеркнул, что мощности российских суперкомпьютеров требуется увеличить «не менее чем на порядок», сообщает РИА Новости. Такая критическая необходимость связана с дальнейшим развитием ИИ-платформ, отметил Путин.

О монополии западных платформ

Путин назвал опасной и недопустимой монополию западных платформ искусственного интеллекта в России, сообщает ТАСС. Президент призвал использовать российские решения для создания безопасных ИИ-технологий.

Путин отметил, что Россия должна стать одним из самых комфортных мест в мире для развития искусственного интеллекта.

О мерах России по ИИ

Путин сообщил, что в России в ближайшее время утвердят новую редакцию стратегии развития ИИ. В документе будут конкретизированы цели и задачи, в том числе расширение фундаментальных и прикладных исследований в области ИИ и языковых моделей, передает РИА Новости.