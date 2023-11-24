В России ответили на предложение Пашиняна сократить долг Еревана за оружие

«Россия всегда все международные договора выполняла и выполняет. Если у Армении были претензии на то, что мы не могли поставить оружие раньше срока, на это есть объективные причины, которые, в том числе, указаны в соглашениях между двумя сторонами», — сообщил Водолацкий.