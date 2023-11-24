Путин заявил, что часть западных поисковых систем работают ангажировано
Некоторые западные поисковые системы работают избирательно и ангажировано, игнорируя и "отменяя" российскую культуру, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту.
"Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой - просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру", - сказал глава государства.