"Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и некоторые генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой - просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру", - сказал глава государства.