Владимир Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 ноября, посетил выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey, которая проходит в Москве.
Там глава государства попросил ИИ придумать новогоднюю сказку. Президенту не пришлось долго ждать.
"Жили-были в далекой стране два друга - Дед Мороз и Снегурочка…", - началась сказка, в которой дальше рассказывалось о том, что Деда Мороза и Снегурочку постигло несчастье - загорелась их избушка.
После осмотра выставки Владимир Путин принял участие в пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту.
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