Путин дал задание искусственному интеллекту

Президент Россию Владимир Путин посетил выставку в рамках конференции AI Journey, попросил искусственный интеллект (ИИ) придумать новогоднюю сказку и послушал про приключения Деда Мороза и Снегурочки. Об этом пишет ТАСС.

Перед своим выступлением на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Центре международной торговли в Москве, глава государства осмотрел организованную там экспозицию.

Президент осмотрел стены «Революция в генеративном искусственном интеллекте», «Модальность: текст», «Модальность: изображение/видео» и на одном из них попросил ИИ создать новогоднюю сказку.

Через несколько минут глава государства выслушал историю про приключения Деда Мороза и Снегурочки.