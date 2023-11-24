Путин дал задание искусственному интеллекту
Президент Россию Владимир Путин посетил выставку в рамках конференции AI Journey, попросил искусственный интеллект (ИИ) придумать новогоднюю сказку и послушал про приключения Деда Мороза и Снегурочки. Об этом пишет ТАСС.
Перед своим выступлением на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Центре международной торговли в Москве, глава государства осмотрел организованную там экспозицию.
Президент осмотрел стены «Революция в генеративном искусственном интеллекте», «Модальность: текст», «Модальность: изображение/видео» и на одном из них попросил ИИ создать новогоднюю сказку.
Через несколько минут глава государства выслушал историю про приключения Деда Мороза и Снегурочки.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) протестировал устройство по распознаванию языка жестов. Также Песков ознакомился с нейросетевой моделью Сбера GigaChat, задав вопрос искусственному интеллекту о том, что именно можно рассказать детям в рамках марафона общества «Знание». Выслушав ответ, официальный представитель Кремля пошутил, что ИИ мог бы проводить вместо него ежедневные брифинги.