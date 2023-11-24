Путин: человечество начинает новую главу своего существования

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние годы в России в полтора раза расширились области использования искусственного интеллекта (ИИ). Глава государства подчеркнул, что это не только из-за бизнес-показателей, но также из-за растущего доверия людей к искусственному интеллекту.