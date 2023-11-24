Путин: человечество начинает новую главу своего существования

Путин: С внедрением ИИ человечество начинает новую главу своего существования
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние годы в России в полтора раза расширились области использования искусственного интеллекта (ИИ). Глава государства подчеркнул, что это не только из-за бизнес-показателей, но также из-за растущего доверия людей к искусственному интеллекту.
"Сейчас только с Германом Оскаровичем (Грефом - глава Сбера - прим. "РГ") говорили: конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, человечество начинает новую главу своего существования", - подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту.
Он назвал эти процессы очевидной вещью.
Ранее Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную искусственному интеллекту, и попросил ИИ придумать новогоднюю сказку.