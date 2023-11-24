Песков «примерил» лицо Илона Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах форума «Путешествие в мир искусственного интеллекта» смог «примерить» лицо американского предпринимателя Илона Маска. Так, представитель Кремля воспользовался сервисом искусственного интеллекта от «Сбера» GigaChat с технологией дипфейк. ТАСС

Представителю Кремля задали вопрос, как бороться с дипфейками. По словам Пескова, если такую подделку можно как-то создать, значит каким-либо образом и детектировать, то есть засечь. Москва24