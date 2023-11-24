Песков «примерил» лицо Илона Маска
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах форума «Путешествие в мир искусственного интеллекта»«примерил» лицо американского предпринимателя Илона Маска, сообщает ТАСС. Так, представитель Кремля воспользовался сервисом искусственного интеллекта от Сбера с технологией дипфейк.
Но если можно создать дипфейк, значит его можно и как-то детектировать, то есть засечь. Вот, соответственно, ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово, — сказал Песков, комментируя новую технологию.