В МИД прокомментировали слухи о возможном увольнении посла РФ в США

В российском МИДе прокомментировали появившуюся в Telegram-каналах информацию о якобы возможной смене посла России в США, заявив, что не в курсе, чтобы в Кремле «ходили подобные слухи». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее канал Brief сообщил, что «в Кремле ходят слухи» о возможной смене российского посла в США из-за его якобы конфронтационной антиамериканской риторики.

При этом в МИД России отметили, что «регулярно бывают в Кремле, не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти», призвав не верить информации из анонимных источников.

«Подпишитесь на аккаунты МИД в соцсетях», - посоветовали во внешнеполитическом ведомстве России.

В настоящее время послом России в США является Анатолий Антонов. Ранее он, комментируя выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), обратил внимание на то, что Вашингтон пытается «переваливать ответственность за разрушение архитектуры международной безопасности» на Москву.