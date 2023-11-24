В МИД прокомментировали слухи о возможном увольнении посла РФ в США

В МИД России опровергли слухи о возможной смене посла в США
В российском МИДе прокомментировали появившуюся в Telegram-каналах информацию о якобы возможной смене посла России в США, заявив, что не в курсе, чтобы в Кремле «ходили подобные слухи». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее канал Brief сообщил, что «в Кремле ходят слухи» о возможной смене российского посла в США из-за его якобы конфронтационной антиамериканской риторики.
При этом в МИД России отметили, что «регулярно бывают в Кремле, не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти», призвав не верить информации из анонимных источников.
«Подпишитесь на аккаунты МИД в соцсетях», - посоветовали во внешнеполитическом ведомстве России.
В настоящее время послом России в США является Анатолий Антонов. Ранее он, комментируя выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), обратил внимание на то, что Вашингтон пытается «переваливать ответственность за разрушение архитектуры международной безопасности» на Москву.
Он также призвал США и их союзников перестать «переоценивать свои силы» и понять, что «попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета озабоченностей России обречены на провал».