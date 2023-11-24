Путин прибыл на выставку разработок ИИ в рамках конференции AI Journey
Президент Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey в Москве.
Глава государства примет участие в пленарном заседании конференции под названием «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».
Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.
В рамках конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.