Путин прибыл на выставку разработок ИИ в рамках конференции AI Journey

Президент Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey в Москве.

Глава государства примет участие в пленарном заседании конференции под названием «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».

Конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, внедрению ИИ в развитие науки, бизнеса и общества.