В России высказались о вероятности возвращения железного занавеса

«Раньше люди были убеждены, что с СССР дружить не надо, многие были запуганы. Но с тех пор все изменилось, люди побывали в России, у них сложилось свое впечатление. Поэтому, если мы говорим именно на уровне людей, а не политиков, то никакого "железного занавеса", конечно" не получится. Даже санкции, которые тоже являются таким элементом, не помогают, потому что мы просто начали взаимодействовать с другими странами. Это уже не "занавес". Тот же БРИКС — это уже почти полмира», — заметила политик.