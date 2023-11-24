Песков опробовал возможности GigaChat для написания речей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Центре международной торговли ознакомился с актуальными разработками в этой сфере.

В частности, Пескову представили нейросетевую модель "Сбера" GigaChat и предложили задать вопрос искусственному интеллекту.

"Что рассказать детям в рамках марафона общества "Знание"?" - поинтересовался пресс-секретарь.

GigaChat за несколько секунд сгенерировал несколько идей, в том числе предложил провести викторину по истории и географии или мастер-класс по созданию национальной одежды, организовать конкурс рисунков или фотографий.

"Жалко у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро", - впечатлился Песков.

Также он ознакомился с работой нейросети Kandinsky, которая генерирует образы по запросу. Представитель Кремля предложил изобразить снегопад в Минске. Накануне Песков сопровождал президента РФ Владимира Путина на саммите ОДКБ в столице Белоруссии, где была сильная метель. Kandinsky предложил несколько вариантов. После этого Пескову также представили Красную площадь в стиле Сальвадора Дали.