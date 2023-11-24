Песков ответил на идею создания «военного Шенгена» для НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв создать «военный Шенген» для стран НАТО «нагнетанием напряженности» и предупредил, что у таких решений будут последствия. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк призвал создать «военный Шенген», который позволил бы войскам НАТО свободно перемещаться по территории альянса.

Сейчас войска НАТО должны соблюдать правила разных стран-членов — к примеру, предварительно уведомлять о поставках боеприпасов через территорию конкретных стран и ограничивать протяженность военных конвоев.

Зольфранк назвал это чрезмерной бюрократизацией и заявил, что в случае конфликта с Россией это привело бы к промедлениям.

Песков заявил, что такие заявления в Кремле рассматривают как развитие противостояния НАТО с Россией.