Песков: движение НАТО к границам России вызывает ответные меры

"Именно НАТО постоянно движется со своей военной инфрастуктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфрастуктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", — подчеркнул Песков. Вечерняя Москва

Представитель Кремля также прокомментировал слова главы Сербии Александра Вучича о намерении Белграда улучшить отношения с НАТО, заявив, что сербам сейчас непросто, но у России и Сербии сохраняются особые отношения. Газета.Ru

Кроме того, Песков сообщил, что планов по контактам с властями США по обсуждению вопросов стратегической стабильности пока нет, несмотря на то, что потребность в этом имеется. Lenta.ru