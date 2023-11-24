Песков: движение НАТО к границам России вызывает ответные меры

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО движется к границам России, что вызывает ответные меры. RT на русском
"Именно НАТО постоянно движется со своей военной инфрастуктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфрастуктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", — подчеркнул Песков. Вечерняя Москва
Представитель Кремля также прокомментировал слова главы Сербии Александра Вучича о намерении Белграда улучшить отношения с НАТО, заявив, что сербам сейчас непросто, но у России и Сербии сохраняются особые отношения. Газета.Ru
Кроме того, Песков сообщил, что планов по контактам с властями США по обсуждению вопросов стратегической стабильности пока нет, несмотря на то, что потребность в этом имеется. Lenta.ru
В Кремле считают, что Запад вряд ли дойдет до «железного занавеса», вводя ограничения на пограничных пунктах на границе с РФ. «Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого («железного занавеса». — Прим. ред.) не дойдет», — сказал Песков. Парламентская газета