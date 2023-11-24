Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко в машине

Песков: Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине
Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине, по дороге в аэропорт Минска. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко] условились поговорить и решили использовать дорогу до аэропорта, чтобы фактически провести двустороннюю встречу. По дороге состоялась полноценная беседа», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Минске 23 ноября проходил саммит членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его лично посетил российский лидер.