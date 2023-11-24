Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с днем рождения

«Мы поздравляем с днем рождения Адама Кадырова. По милости Аллаха он выучил наизусть Священный Коран и стал очередным хафизом в роду Кадыровых. С малых лет Адам начал заниматься спортом, чуть позже — военной подготовкой. Сегодня он уже занимает серьезный пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.