Ульянов: РФ призывает США и Евротройку к возврату к СВПД по ядерной программе Ирана

"Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ направить энергию на восстановление СВПД, что в свою очередь создаст и благоприятные условия для встречных шагов со стороны Тегерана", - приводит слова Ульянова Telegram-канал российской дипмиссии.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.