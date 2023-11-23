Пушков предрек мощный кризис в Западной Европе

«Западная Европа все ближе к мощному кризису. В то время как в Голландии на выборах победила партия националистов, в Дублине разгневанная толпа сражается с пытающейся сдержать ее полицией», — написал сенатор.

Он уточнил, что это произошло на фоне слухов о том, что мужчина, напавший с ножом на женщину с тремя детьми, является мигрантом из Северной Африки. По его словам, в Ирландии уже давно растет напряженность из-за увеличения числа мигрантов, что вскоре может произойти и в других странах.