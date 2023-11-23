Путин и Лукашенко уехали после саммита ОДКБ в одной машине

В Минске в четверг, 23 ноября, прошел саммит ОДКБ. После мероприятия президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, переговариваясь на ходу, покинули Дворец Независимости и направились к выстроившимся перед входом кортежам, пишет ТАСС.

По данным агентства, главы государств сели в президентский Aurus российского лидера с тем, чтобы продолжить общение по дороге в аэропорт Минска.

Ранее сообщалось, что на саммите ОДКБ Владимир Путин подвел итоги деятельности организации в 2023 году.