Путин и Лукашенко уехали после саммита ОДКБ в одной машине

Лидеры России и Белоруссии продолжили общение после саммита ОДКБ
В Минске в четверг, 23 ноября, прошел саммит ОДКБ. После мероприятия президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, переговариваясь на ходу, покинули Дворец Независимости и направились к выстроившимся перед входом кортежам, пишет ТАСС.
По данным агентства, главы государств сели в президентский Aurus российского лидера с тем, чтобы продолжить общение по дороге в аэропорт Минска.
Ранее сообщалось, что на саммите ОДКБ Владимир Путин подвел итоги деятельности организации в 2023 году.
Президент рассказал, что страны-участницы провели встречи на разных уровнях, обсудили и согласовали позиции по проблемам международной повестки.
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