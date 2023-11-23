Пушков уточнил смысл заявления нового президента Аргентины об Украине

Уже были попытки. Скажем, в Саудовской Аравии, проводилась конференция с участием ряда стран, но без России. Там каждая страна выдвигала по своему собственному плану, а потом бразильцы спросили: а как вы себе это видите, если русских здесь нет? С кем будете все это обсуждать? Так что само по себе мероприятие состояться может технически, но оно не продвинет никуда ситуацию, — подытожил Пушков.