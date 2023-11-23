Медведев рассказал о неожиданном выводе из опыта СВО
Необходимо в короткие сроки наладить массовое производство недорогих дронов заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, их эффективность показали бои показали, что в ходе специальной военной операции (СВО), чего, по его словам, никто не ожидал.
Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали. <…> Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки, - сказал Медведев.
Беспилотники «Куб» и «Ланцет» в настоящее время активно применяются в рамках специальной военной операции на Украине. По мнению полковника в отставке Юрия Кнутова, российский «Ланцет» является самым маневренным и мощным беспилотным летательным аппаратом в зоне СВО. Дальность полета дрона составляет 70 километров. Благодаря своим техническим характеристикам устройство способно долгое время находиться в воздухе и уничтожать любую технику противника.