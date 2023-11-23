Медведев рассказал о неожиданном выводе из опыта СВО

Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали. <…> Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки, - сказал Медведев.