Захарова: убийство журналиста Бориса Максудова не останется безнаказанным
Убийство военкора «России 24» Бориса Максудова не останется безнаказанным, заявила представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
Захарова напомнила, что в среду, 22 ноября, группа журналистов работала над репортажем об украинских обстрелах гражданских объектов в Запорожской области.
Украинские военные, уточнила дипломат, целенаправленно атаковали их с беспилотника осколочным боеприпасом. Максудов был ранен и скончался на следующий день.
Киев рассматривает российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними охоту, использует откровенно террористические методы их устранения, констатировала Захарова.
«Жестокое убийство Максудова не останется безнаказанным», — подчеркнула дипломат.
Захарова констатировала, что виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия.