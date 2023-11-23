Убийство военкора «России 24» Бориса Максудова не останется безнаказанным, заявила представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что в среду, 22 ноября, группа журналистов работала над репортажем об украинских обстрелах гражданских объектов в Запорожской области.

Украинские военные, уточнила дипломат, целенаправленно атаковали их с беспилотника осколочным боеприпасом. Максудов был ранен и скончался на следующий день.

Киев рассматривает российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними охоту, использует откровенно террористические методы их устранения, констатировала Захарова.

«Жестокое убийство Максудова не останется безнаказанным», — подчеркнула дипломат.