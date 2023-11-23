Убийство военного корреспондента телеканала «России 24» Бориса Максудова не останется безнаказанным. Об этом в четверг, 23 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Преступный киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними настоящую охоту. Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов, — отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Захарова также добавила, что украинское руководство «открыто бравирует» совершением подобных злодеяний. Всем причастным к убийству Максудова не удастся уйти от наказания, передает слова дипломата официальный сайт МИД РФ.