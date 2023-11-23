Захарова: Убийство военкора Бориса Максудова не останется безнаказанным
Убийство военного корреспондента телеканала «России 24» Бориса Максудова не останется безнаказанным. Об этом в четверг, 23 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
— Преступный киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними настоящую охоту. Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов, — отметила спикер внешнеполитического ведомства.
Захарова также добавила, что украинское руководство «открыто бравирует» совершением подобных злодеяний. Всем причастным к убийству Максудова не удастся уйти от наказания, передает слова дипломата официальный сайт МИД РФ.
Журналист Владимир Соловьев ранее сообщил, что Борис Максудов скончался после ранения от удара Вооруженных сил Украины. Военный корреспондент работал в зоне проведения специальной военной операции с самого ее начала. Нынешняя командировка продлилась всего несколько недель.