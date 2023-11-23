Главные заявления об отсутствии Армении на заседании ОДКБ в Минске

Российская сторона сожалеет, что от Армении не было представителей на саммите ОДКБ в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. RT на русском

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что Армения не меняет свой вектор внешней политики, отметив, что для Москвы Ереван остается союзником и стратегическим партнером. Парламентская газета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие премьера Армения Никола Пашиняна на саммите. "Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины", - заявил он. Российская газета

Между тем генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что речи о выходе Армении из организации нет. Он уточнил, что работа армянской стороны продолжается, многосторонние контакты проходят в рабочем режиме. Москва24