Главные заявления об отсутствии Армении на заседании ОДКБ в Минске

Российская сторона сожалеет, что от Армении не было представителей на саммите ОДКБ в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. RT на русском
Представитель Кремля также выразил надежду на то, что Армения не меняет свой вектор внешней политики, отметив, что для Москвы Ереван остается союзником и стратегическим партнером. Парламентская газета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие премьера Армения Никола Пашиняна на саммите. "Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины", - заявил он. Российская газета
Между тем генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что речи о выходе Армении из организации нет. Он уточнил, что работа армянской стороны продолжается, многосторонние контакты проходят в рабочем режиме. Москва24
В МИД Армении подчеркнули, что Ереван не планирует покидать ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Замминистра Мнацакан Сафарян уточнил, что Ереван также не планирует поднимать вопрос о выводе 102-й российской военной базы из города Гюмри. Lenta.ru