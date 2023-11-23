Дипломат напомнил, что если еще 3–4 года назад, несмотря на все противоречия с Западом по Крыму, сохранялось сотрудничество по климатической тематике, то сейчас Россию отрезают и от этого, пытаясь установить свои правила. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были. По его словам, более того, РФ сумела извлечь из этих ограничений выгоду. Он предположил, что западные страны будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. В связи с этим он призвал сохранять максимальную собранность.