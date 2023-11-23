Песков: Россия сожалеет об отсутствии представителей Армении на саммите ОДКБ

Представитель Кремля также выразил надежду на то, что Армения не меняет свой вектор внешней политики, отметив, что для Москвы Ереван остается союзником и стратегическим партнером.

Как писала «Парламентская газета», 23 ноября в Минске прошел саммит глав государств-участников ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на мероприятие и не направил на него представителей республики. На повестке дня встречи были вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой биологического оружия, а также обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.