Песков: Россия сожалеет об отсутствии представителей Армении на саммите ОДКБ
Россия сожалеет, что Армения не направила своих представителей на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, заявил 23 ноября пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, видеозапись опубликована в соцсетях журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Представитель Кремля также выразил надежду на то, что Армения не меняет свой вектор внешней политики, отметив, что для Москвы Ереван остается союзником и стратегическим партнером.
«Мы можем выразить сожаление в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу», — сказал Песков.
Как писала «Парламентская газета», 23 ноября в Минске прошел саммит глав государств-участников ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на мероприятие и не направил на него представителей республики. На повестке дня встречи были вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой биологического оружия, а также обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.