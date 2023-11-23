В ОДКБ заявили о переходе организации к новому этапу

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) переходит к новому этапу своего развития. Такое мнение по итогам саммита ОДКБ в Минске высказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает «БелТА».

Генсек обратил внимание, что в ответ на сложную геополитическую обстановку в мире растут востребованность и функционал ОДКБ. Так, по словам Тасмагамбетова, «реагируя на новые вызовы и угрозы, организация совершенствуется, модернизируется».

Он также заявил, что международному объединению следует развивать и свой миротворческий потенциал. Генеральный секретарь отметил, что миротворческая функция ОДКБ будет востребована, так как организация входит в глобальную систему безопасности и тесно контактирует с ООН и другими структурами, работающими в данной сфере.