Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наемник"

Президент РФ Владимир Путин рассказал представителям стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о проведении операции «Наемник», направленной на борьбу с террористическими группировками. Газета.Ru

Российский лидер отметил, что взаимодействие стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов укрепляется. В частности, по его словам, продолжается проведение операции «Наемник», которая действует на пресечение вербовки и выезда граждан стран сообщества за их пределы и участия в деятельности международных террористических организаций. News.ru