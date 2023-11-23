Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наемник"

Президент РФ Владимир Путин рассказал представителям стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о проведении операции «Наемник», направленной на борьбу с террористическими группировками. Газета.Ru
Российский лидер отметил, что взаимодействие стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов укрепляется. В частности, по его словам, продолжается проведение операции «Наемник», которая действует на пресечение вербовки и выезда граждан стран сообщества за их пределы и участия в деятельности международных террористических организаций. News.ru
Путин подчеркнул, что страны ОДКБ совместно реализуют комплекс мер по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков. Так, заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности, который сосредоточен на вопросах предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты. Парламентская газета