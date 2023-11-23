Лукашенко проводил Путина до самолета после саммита ОДКБ

Главы государства вместе вышли из президентского лимузина Aurus. Затем они обнялись. После этого президент РФ поднялся по трапу. Подойдя к борту самолета, он помахал Лукашенко. Белорусский лидер ответил Путину тем же.

До этого сообщалось, что Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ вместе поехали в аэропорт Минска.

23 ноября Лукашенко заявил, что некоторых партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «штормит» в публичных высказываниях, а их поступки имеют провокационный характер.