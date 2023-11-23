Россия и Норвегия ведут диалог о работе пункта пропуска на границе, есть основания полагать, что его не закроют, сообщили в посольстве России в Осло. RT на русском

«Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу. Есть основания рассчитывать, что он не будет закрыт», — цитирует РИА Новости сообщение. Парламентская газета