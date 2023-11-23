Песков назвал истеричными заявления президента Чехии о России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Праге делают много «истеричных заявлений» и это не украшает чешское руководство. Комментарий Пескова опубликовал в Telegram журналист «России» Павел Зарубин.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в НАТО Россию воспринимают в качестве «угрозы номер один в Европе». По его словам, это «предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе», поэтому все армии стран НАТО рассматривают возможность «конфликта высокой интенсивности».
«Из Праги много истеричных заявления за последний год или даже несколько лет мы слышим. Это не красит <…> руководство Чехии. <…> Россия не представляет угрозу для Европы - Европа представляет угрозу для России», — так прокомментировал его заявление Песков.
Он добавил, что Европа — «подконтрольный США континент». Страны ЕС входят в НАТО и альянс «всей своей военной мощью» приближается в границам РФ, подчеркнул Песков.