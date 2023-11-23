Си Цзиньпин встретился с Володиным

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, будучи двумя крупнейшими соседями друг для друга и постоянными членами Совета Безопасности ООН, имеют обширные общие интересы.

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"В этом году я и президент Владимир Путин дважды провели углубленный обмен мнениями лицом к лицу и достигли большого количества новых договоренностей относительно углубления китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также практического сотрудничества в различных областях", - сказал китайский лидер.

Напомнив, что в следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, Си Цзиньпин отметил, что Китай готов работать с Россией для углубления двусторонних отношений, характеризующихся вечной добрососедской дружбой, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством, чтобы придавать новый импульс развитию двух стран и способствовать процветанию и стабильности во всем мире.

Си Цзиньпин подчеркнул, что укрепление сотрудничества между законодательными органами играет важную роль в обеспечении устойчивого и долгосрочного развития китайско-российских отношений. Он выразил надежду, что Государственная Дума РФ и Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) укрепят обмен опытом в сфере законотворчества и в полной мере задействуют роль специальных комиссий и дружественных групп законодательных органов обеих стран для более эффективной правовой поддержки двустороннего сотрудничества.

Си Цзиньпин также призвал законодательные органы Китая и России содействовать сопряжению инициативы "Пояс и путь" с Евразийским экономическим союзом, а также углублять коммуникацию и координацию в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних платформ.

Вячеслав Володин, со своей стороны, заявил, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина российско-китайские отношения достигли самого высокого уровня за всю историю. Он отметил, что между всеми партиями в Госдуме РФ имеется высокая степень консенсуса по вопросу развития дружественных отношений с Китаем.

По словам спикера, Россия твердо придерживается политики одного Китая и решительно поддерживает КНР в защите национального суверенитета и территориальной целостности. Россия готова укреплять обмены и сотрудничество между законодательными органами и политическими партиями двух стран, активно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух государств, углублять дружбу и взаимное доверие между двумя народами, добавил председатель Госдумы РФ.