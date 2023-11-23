Песков: руководство Чехии допускает много истеричных заявлений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с высказываниями о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Он обратил внимание, что на деле все обстоит ровно наоборот. News.ru

"Россия не представляет угрозу для Европы - Европа представляет угрозу для России", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие слова президента Чехии Петра Павла. ТАСС

По мнению Пескова, Руководство Чехии допускает много истеричных заявлений, что не красит власти этой страны. Lenta.ru

Песков рассказал об истеричных заявлениях главы Чехии
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