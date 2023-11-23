Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с высказываниями о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Он обратил внимание, что на деле все обстоит ровно наоборот. News.ru
"Россия не представляет угрозу для Европы - Европа представляет угрозу для России", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие слова президента Чехии Петра Павла. ТАСС
По мнению Пескова, Руководство Чехии допускает много истеричных заявлений, что не красит власти этой страны. Lenta.ru