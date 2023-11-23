Мария Захарова рассказала, кто может стать элитой России
Принадлежность к элите России подразумевает, прежде всего, ответственность за сохранность страны и нравственное здоровье общества. Об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе комиссии Совете Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в палате регионов.
По ее словам, те, кто хочет стать элитой страны, должны быть готовыми пожертвовать благами ради страны, ради фронтовых нужд, ради помощи госпиталям.
В рамках беседах об «историях успеха» надо приглашать не тех, у кого больше просмотров в соцсетях, уверена дипломат. Стоит начать, например, с военкоров — они умеют рассказывать о главном, подчеркнула Захарова.
«Уверена, они смогут реабилитировать новое поколение России, дать студентам стремление жить и за тех парней, которые не вернулись с фронта, делать для своей страны то, что могли бы сделать погибшие. Вот такие молодые люди станут настоящей элитой России», — считает Мария Захарова.