Захарова рассказала, кто может стать элитой России

«Уверена, они смогут реабилитировать новое поколение России, дать студентам стремление жить и за тех парней, которые не вернулись с фронта, делать для своей страны то, что могли бы сделать погибшие. Вот такие молодые люди станут настоящей элитой России», — считает Мария Захарова.