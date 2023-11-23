Североатлантический альянс будет продолжать снабжать Украину новейшими вооружениями, однако на решимость России это не повлияет и не изменит хода специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Несмотря на «все раздумья и внутренние мучения», НАТО будет повышать уровень тактико-технических характеристик поставляемых Украине вооружений и продолжит наращивать степень своей вовлеченности в конфликт, передает ТАСС слова Пескова.

«Это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят», – подчеркнул представитель Кремля.

Между тем на Украине сообщили, что после 7 октября, когда произошло нападение радикальной группировки ХАМАС на Израиль, Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.