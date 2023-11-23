Песков: Дальнейшие поставки НАТО оружия на Украину не изменят хода СВО
Дальнейшие поставки НАТО вооружений на Украину не изменят хода спецоперации и не снизят решимость России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС 23 ноября.
По словам официального представителя Кремля, альянс, «несмотря на все раздумья и внутренние мучения», продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик вооружений, поставляемых Киеву.
"Однако это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят», — сказал Песков.