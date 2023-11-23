В Совфеде обвинили президента Чехии во лжи

Заявление президента Чехии Петра Павела об угрозе со стороны России для Евросоюза недостоверны, сказал в комментарии NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков . Он отметил, что ЕС сам себе является политическим врагом.

Россия никогда не хотела и не пыталась начать какие-либо конфликты с Евросоюзом. И на самом деле, истинный главный враг Европы – это они сами. Вместе с США они ведут политику, затрагивающие лишь их собственные интересы, оставляю другие страны за бортом, — заявил Цеков.

В пример сенатор привел ситуации в Сирии, Афганистане и на Украине. Он уверен, что основными триггерами для эскалации конфликтов в регионах управляли именно США и Евросоюз.

Президент Чехии Петр Павел 23 ноября на встрече с лидерами Венгрии, Польши и Словакии заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран содружества готовятся к конфликту высокой интенсивности. При этом он заявил, что России понадобится много времени для восстановления после конфликта с Украиной. Позицию Павела поддержали венгерский лидер Каталин Новакова и президент Польши Анджей Дуда. Последний заявил, что в его стране уже реализуется программа модернизации армии.