Песков: Кремль не ожидает реакции Запада на гибель военкора ВГТРК

В Кремле не рассчитывают на какую-либо реакцию со стороны Запада на гибель военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Парламентская газета

«К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то, что придерживаются откровенно, практически официально двойных каких-то стандартов - они вообще непонятно каких стандартов придерживаются», — сказал Песков. ТАСС