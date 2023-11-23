Песков назвал большой трагедией гибель журналиста Максудова

Кремль считает большой трагедией гибель корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, который был ранен в результате удара ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста:

"Каждый раз гибель журналиста - это трагедия и для коллектива, и для близких".

Песков отметил, что журналисты являются прямой целью для ВСУ. При этом в Кремле не ожидают реакции Запада на гибель корреспондента, руководство стран Европы придерживается "непонятно каких стандартов".

22 ноября ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов, которые находились в Запорожской области. Они работали над материалом об обстрелах населенных пунктов в регионе со стороны украинской армии.