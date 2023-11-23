Путин прилетел в Минск на саммит ОДКБ

На сессию Совета ОДКБ , которая пройдет во Дворце независимости в северо-западной части Минска, собираются президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров , Таджикистана - Эмомали Рахмон . Принимать гостей будет президент председательствующей в 2023 году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко . Из лидеров всех шести государств - участников объединения не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна. ТАСС

Ранее Пашинян сообщил, что не будет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ. В Кремле в этой связи выразили сожаление, заметив, что понимают, что у каждого главы государства или правительства могут быть свои мероприятия в рабочем графике и свои обстоятельства. Парламентская газета