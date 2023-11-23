Эксперты оценили выступление Путина на саммите G20

Состоявшийся накануне онлайн-саммите G20 продемонстрировал смену отношения к президенту Владимиру Путину со стороны входящих в объединение стран, показав, что изолировать Россию не удалось. Об этом заявили политологи, мнение которых приводит Ura.ru.

22 ноября состоялась онлайн-встреча стран «Большой двадцатки», на которой выступил президент России Владимир Путин. В своей речи российский лидер указал на необходимость поиска пути для разрешения конфликта на Украине, назвав его трагедией. При этом он отметил, что именно Киев отказался от переговоров с РФ.

Также президент России обратил внимание на то, что в данный момент мировая экономика «испытывает колоссальный стресс» и в этом виноваты страны Запада. По его словам, всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители спровоцировали в первую очередь «вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему», а не украинский кризис.

Оценивая итоги саммита, российские эксперты отметили: Россия продемонстрировала, что является уважаемым игроком на мировой сцене. При этом еще год назад, во время саммита в Индонезии, были попытки исключить ее из самого формата G20.

«Политика по международной изоляции России со стороны коллективного Запада не удалась. То, что очень бы хотелось Западу — изолировать полностью лично Путина, сделать изгоем, не удалось. Это крайне важно», — заметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Политологи также считают, что мировые лидеры «не хотят уже жечь мосты» и намерены заняться решением проблемы глобальной экономики. А возвращение статуса России как глобального игрока подтверждается и тем, что развивающиеся страны так и не присоединились к санкционному давлению, несмотря на усилия Запада.

«Путину предлагается стать одним из драйверов подвижек в вопросах глобальной безопасности», — считает политолог Константин Калачев.

При этом Ярошенко уверен, что власти стран G20, у которых есть внутренние нерешенные конфликты, подобные российско-украинскому, перенесли опыт России на себя. Они могли посчитать, что США, использовав для давления на Россию ситуацию на Украине, могут поступить аналогичным образом и с ними.

Однако, по словам политологов, Вашингтону сейчас выгодно, чтобы Украина ушла из внутренней повестки, так как американцы от нее устали.

«Но они не будут отказываться продолжать военную помощь, просто будут делать это в новых форматах. А пока они помогают, пускай мир, уставший от Украины и от Зеленского, обсуждает что-то другое и все новые страны пытаются померить на себя роль миротворцев в каком-то другом конфликте», — прогнозирует Ярошенко.

Член Общественной палаты, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк в свою очередь отметил, что западные лидеры, прежде всего стран ЕС, уже говорят о важности переговоров с Россией.

«Это показывает то, что они уже предвкушают проигрыш Украины», — резюмировал он.