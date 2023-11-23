Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью военкора Максудова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким военного корреспондента Бориса Максудова, погибшего в зоне СВО.

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"Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Это тяжелейшая утрата", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил, что преданность профессии, мужество и сила духа Бориса Максудова останутся примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой.

22 ноября Минобороны РФ сообщило, что в Запорожской области украинский беспилотник нанес удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов. В результате атаки был ранен репортер телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Его эвакуировали и доставили в госпиталь.