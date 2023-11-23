В МИД РФ подчеркнули игнорирование ЕС языковой политики властей Латвии

Ранее ЕСПЧ постановил, что школьные реформы в Латвии, ограничившие обучение на русском языке, не противоречат правам человека.

Захарова подчеркнула, что языковая политика в Латвии ставит национальные меньшинства в «заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости». Одновременно с этим опросы показывают, что большинство учеников считает знание русского языка полезным для повышения конкурентоспособности при поиске работы.

«На все это европейские структуры продолжают закрывать глаза: русофобия нынче в моде у их западных кураторов», — добавила она.