В МИД РФ подчеркнули игнорирование ЕС языковой политики властей Латвии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках следования русофобскому курсу игнорирует дискриминационную политику властей Латвии относительно преподавания на русском языке в школах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ЕСПЧ постановил, что школьные реформы в Латвии, ограничившие обучение на русском языке, не противоречат правам человека.
Захарова подчеркнула, что языковая политика в Латвии ставит национальные меньшинства в «заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости». Одновременно с этим опросы показывают, что большинство учеников считает знание русского языка полезным для повышения конкурентоспособности при поиске работы.
«На все это европейские структуры продолжают закрывать глаза: русофобия нынче в моде у их западных кураторов», — добавила она.
Напомним, что ранее в Латвии также ввели запрет для СМИ вещания на русском языке — изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Захарова отмечала, что очередная попытка Риги противостоять русскому языку свидетельствует о бессилии латвийского правительства в построении «истинно демократического и инклюзивного общества».