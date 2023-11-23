Российские журналисты много лет являются целью для уничтожения Киевом. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев Live», принося соболезнования из-за гибели корреспондента «Россия 24» Бориса Максудова.

Как писала «Парламентская газета», военный корреспондент, раненный в Запорожской области при подготовке репортажа об украинских обстрелах, скончался, когда его везли в Крым. Об этом 23 ноября сообщил журналист Владимир Соловьев.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия нанесла удар с беспилотника осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, которые вели подготовку материала об обстрелах населенных пунктов Запорожской области. В результате Максудов получил осколочные ранения и был вывезен из зоны обстрела в медучреждение военного ведомства.