Стало известно о визите Путина в Минск на саммит ОДКБ

23 ноября президент России Владимир Путин прилетит в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

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Отмечается, что на мероприятии глава государства увидится со всеми лидерами стран-членов ОДКБ, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который отказался от поездки. Как заявили в Кремле, отдельных двусторонних встреч у Путина не запланировано, однако обязательно будет общение на полях саммита.